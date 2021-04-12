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Понедельник, 12 апреля, 2021
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Прокуратура организовала проверку по факту ДТП на мосту через Трубеж

7info7
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Региональная прокуратура проводит проверку по факту ДТП на мосту через реку Трубеж. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло днём в понедельник, 11 апреля. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса №98 совершил столкновение с легковым автомобилем «Фольксваген Поло», после чего столкнулись остальные транспортные средства. В результате ДТП травмы получили 9 человек, из них 5 пострадавших госпитализированы.

На место происшествия выехал прокурор Рязанской области Иван Панченко.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению установленных законодательством требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров общественным транспортом и обеспечения дорожной деятельности, — говорится в сообщении.

Видео с моментом ДТП можно найти по ссылке.

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