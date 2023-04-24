Движение автотранспорта будет затруднено на двух ж/д переездах в Рязанской области

На двух железнодорожных переездах в Рязанской области будет затруднено движение автотранспорта, – предупреждает минтранс Рязанской области.
В границе переездов проведут ямочный ремонт:
25 апреля с 10 до 15 часов на ж/д переезде 449 км перегона Вослебово – Скопин (г. Скопин, ул. Пушкина);
26 апреля с 10 до 15 часов на ж/д переезде 490 км перегона Желтухино – Ряжск (а/д Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов в районе г.Ряжск).
На время производства работ автомобили пустят по одной полосе.
В министерстве призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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