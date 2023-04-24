Движение автотранспорта будет затруднено на двух ж/д переездах в Рязанской области

На двух железнодорожных переездах в Рязанской области будет затруднено движение автотранспорта, – предупреждает минтранс Рязанской области.

В границе переездов проведут ямочный ремонт:

25 апреля с 10 до 15 часов на ж/д переезде 449 км перегона Вослебово – Скопин (г. Скопин, ул. Пушкина);

26 апреля с 10 до 15 часов на ж/д переезде 490 км перегона Желтухино – Ряжск (а/д Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов в районе г.Ряжск).

На время производства работ автомобили пустят по одной полосе.

В министерстве призвали учитывать эту информацию при планировании маршрута.