Две жительницы Рязанской области перевели мошенникам в общей сложности 2 млн 705 тысяч рублей

Граждан призывают к бдительности из-за активизации телефонных мошенников.

О новых случаях мошенничества рассказали в УМВД по Рязанской области. Детский врач из Рязани поверила звонку «сотрудника банка» и лишилась миллиона 705 тысяч рублей. А врач из Рыбного по такой же схеме потеряла миллион рублей.

По обоим фактам сейчас идёт расследование, возбуждены уголовные дела. Наказание по статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В ведомстве напоминают, что во время разговора мошенники не дают жертве трезво обдумать происходящее, держат в напряжении. УМВД России по Рязанской области призывает не принимать решений на фоне паники.

Если вам поступил звонок от якобы сотрудников службы безопасности банка, представителей ЦБ РФ, сотрудников правоохранительных органов с предложением перевести деньги на «резервный счёт» или продиктовать личные данные или данные банковской карты, это мошенники! Следует сразу же прервать разговор. Нельзя называть данные карт и коды подтверждения.

Рязанские полицейские ежедневно проводят профилактическую работу против мошенничества: беседы с населением, раздача листовок, выступления на радио и телевидении, публикации в интернете, выставка баннеров.

Правоохранители просят распространять рекомендации по противодействию мошенничеству среди родных и друзей.

Если Вы стали жертвой мошенников, нужно сразу обратиться в полицию по телефону 02 (102/112 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.