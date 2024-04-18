Четверг, 18 апреля, 2024

Две новые школы в Рязани хотят построить с помощью федерального бюджета

Автор: 7info

Опубликовано

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты заслушали информацию мэрии о ходе работ по проектированию и строительству объектов социальной сферы. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

В настоящий момент ведется проектирование школ в микрорайоне ДПР 7,7А и на Лыбедском бульваре, детского сада в районе Метропарк, а также реконструкции кинотеатра «Октябрь». Идет строительство школ в микрорайоне Семчино и в районе ЖК «Олимпийский» на 1100 мест каждая.

Кроме того, было сказано, что в настоящее время осуществляется подготовка пакета документов для обращения в министерство просвещения РФ для включения в федеральную инвестиционную программу объектов «Общеобразовательная школа на 1100 мест в г. Рязани (МБОУ „Школа № 28“)» и «Общеобразовательная школа в районе ДПР 7,7А в г. Рязани» для привлечения средств из вышестоящих бюджетов для строительства.

Также на заседании комитета рассмотрели годовые отчеты о реализации двух муниципальных программ за 2023 год — «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» и «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани».

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