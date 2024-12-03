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Две новые школы начнут строить в Рязани в 2025 году

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Алексей Самохин
Павел Малков

В Рязани построят две новые школы. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков во время личного приема, который состоялся 2 декабря на базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Многодетная мама Юлия из Рязани обратилась с просьбой о строительстве новой школы в Мервино. Павел Малков ответил, что строительство образовательного учреждения в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети» начнётся в следующем году. Здание будет рассчитано на 1100 мест.

О строительстве ещё одной школы спросила рязанка Анна из микрорайона ДПР-7. Её дети вынуждены учиться в другом районе. Новую школу в микрорайоне ДПР-7, 7А начнут строить в 2025 году благодаря федеральной поддержке.

Павел Малков поручил администрации Рязани продумать вопросы благоустройства, подъездных путей и тротуаров к будущим школам.

Как отметил глава администрации Виталий Артёмов, уже выделен земельный участок для строительства школы, а проект прошёл государственную экспертизу и был одобрен.

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