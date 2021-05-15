Две девушки и подросток довели до самоубийства 19-летнего екатеринбуржца

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В Екатеринбурге две молодые девушки и 17-летний подросток довели до самоубийства 19-летнего юношу. Парень покончил с собой на глазах у мучителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда«.

Известно, что 19-летний Александр Петров жил в пятиэтажке на окраине Эльмаша. Квартира досталась ему от деда. Парень окончил колледж электроэнергетики и машиностроения, но работать по специальности не стал. Погибший устроился продавцом в сеть магазинов «Пивко». А за последний год успел поработать в трех торговых точках.

За несколько месяцев до трагедии парень связался с плохой компанией и взял в долг 10 000 рублей у 20-летней Эльвиры Абзаловой, 19-летней Елизаветы Овчинниковой и 17-летнего Данилы. Деньги погибший вернул, но с опозданием. Ребята же решили «поставить его на счетчик» и требовали от него уже 50 000 рублей.

За две недели до трагедии Александр Петров решил снять квартиру на 12-м этаже в доме №97 по улице Бакинских Комиссаров. Он знал, что его ищут из-за долга и боялся. Поэтому парень решил снять квартиру и временно не появляться дома.

Однако 6 мая ребята все же отыскали «должника». Они подкараулили юного екатеринбуржца возле съемной квартире и зашли вместе с ним в помещение.

— Следствие считает, что эта троица действовала группой лиц по предварительному сговору. С 00:00 до 05:00 часов утра 7 мая обвиняемые применяли к погибшему физическое насилие, а также унижали его человеческое достоинство. Также в его адрес высказывались различные угрозы. Это привело к тому, что погибший не выдержал издевательств и совершил суицид, — рассказали в правоохранительных органах.

По данным СМИ, 17-летний Данил встречался с Эльвирой. НА следующей день после гибели Александра, 8 мая, девушка разместила у себя на странице фото. На снимке она стоит в обнимку с улыбающимся Данилом. Аналогичное фото парень разместил у себя 11 мая и подписал: «Я люблю тебя».

По факту произошедшего на двух девушек и парня завели уголовное дело по статьям доведение до суицида и вымогательство. Суд арестовал обвиняемых до 10 июля.