Две авиакатастрофы 9 февраля: сколько человек погибли?

9 февраля в разные годы произошло несколько авиакатастроф. Их жертвами стали десятки человек. Рассказываем подробности произошедшего.

В 1976 году произошла катастрофа Ту-104 в Иркутске. Самолёт выполнял рейс по маршруту Иркутск—Новосибирск—Свердловск—Ленинград. Всего на борт сели 99 взрослых пассажиров (что не совсем понятно при 85-местном салоне), включая 6 граждан Монголии. Также экипаж разрешил сесть на борт ещё четырём пассажирам с билетами, но без мест, из которых двух разместили в туалете, а двух — в переднем вестибюле. Стоит отметить, что все эти пять дополнительных пассажиров не были указаны в документах на загрузку. Небо над Иркутском в это время было частично покрыто облаками, дул юго-восточный ветер, а видимость составляла более 10 километров.

В утренних сумерках Ту-104 начал взлёт по магнитному курсу 116°. Но уже в процессе разбега его начало разворачивать вправо, поэтому руль направления со значительным усилием был отклонён влево на 20—25°. Достигнув приборной скорости 300—318 км/ч, авиалайнер оторвался от взлётно-посадочной полосы (ВПП), при этом пилоты уже вернули руль направления в нейтральное положение, одновременно отклонив элероны на создание правого крена, вероятно для парирования момента от бокового ветра. Но сразу после отрыва появился нарастающий правый крен, поэтому самолёт начало сносить вправо, а поднявшись на 30 метров, он начал быстро терять высоту. Спустя 7—8 секунд после отрыва от ВПП в 129 метрах правее её и в 180 метрах от её юго-восточного торца летящий по курсу Ту-104 с правым креном близким к 70° зацепил правой плоскостью крыла покрытый снегом грунт.

В это же время по рулёжной дорожке (РД) № 2 следовал Ту-154Б борт 551 северокорейской компании Chosonminhang, который ранее совершил посадку и теперь выруливал на РД № 1. Его командир Кравченко увидел несущийся на них Ту-104 и быстро перевёл средний двигатель во взлётный режим (левый и правый к тому времени уже были выключены). Ту-104 же в 92 метрах от точки первого касания врезался в землю носовой частью, а через несколько метров ударился о бетонные блоки, из-за чего оторвало часть левой консоли крыла. Пересекая РД № 1, Ту-104 промчался позади Ту-154, обломками повредив ему правый борт фюзеляжа и правую плоскость крыла. Вылетев с находящегося за рулёжной дорожкой склона высотой 4,4—5 метров, самолёт пролетел 30 метров и повторно врезался в землю в 480 метрах правее оси ВПП и в 80 метрах до траверза её торца. От удара фюзеляж разорвало на три части, из которых наиболее сильно пострадала средняя. Пожара при этом не возникло, так как экипаж успел перекрыть пожарные краны. В результате катастрофы на месте погибли командир, второй пилот, штурман, бортмеханик, бортрадист, бортпроводник-инструктор, бортпроводница (Аксаментова), а также 8 пассажиров, включая сына бортрадиста. Позже в больницах в течение недели умерли штурман-стажёр, бортпроводник (Сурков) и 7 пассажиров. Таким образом, всего в катастрофе погибли 24 человека: 9 членов экипажа и 15 пассажиров. Бортпроводница (Ушакова) и 77 пассажиров получили различные ранения.

В 1989 году в Бухаресте произошла катастрофа Ту-154. Ту-154Б-2 с заводским номером 80A-408 и серийным 04-08 был выпущен Куйбышевским авиационным заводом в апреле 1980 года. Его продали румынской авиакомпании TAROM, где он получил регистрационный номер YR-TPJ и с 6 мая начал эксплуатироваться. В апреле 1985 года авиалайнер был взят в лизинг гайанской авиакомпанией Guyana Airwaysruen, в январе 1986 года вернулся в TAROM. Три его турбовентиляторных двигателя были модели НК-8-2У.

Самолёт должен был выполнять тренировочный полёт, а на его борту находились 5 членов экипажа. Но при вылете из аэропорта Бухарест-Отопени произошёл отказ одного из двигателей. Самолёт врезался в землю и полностью разрушился. Все 5 человек на борту погибли.

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