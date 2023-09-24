Два уроженца Сараевского района погибли во время СВО

Во время проведения специальной военной операции погибли два уроженца Сараевского района Рязанской области. О смерти Николая Петрунина и Виталия Савватеева сообщил глава районной администрации Валерий Дмитриев.

Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин учился в училище связи, служил в Бурятии. В зоне проведения СВО находился с 2022 года.

Петрунин награждён медалью «За боевые отличия», орденом Мужества — посмертно. Погиб 6 сентября 2023 года. У военного остались жена и двое детей.

Виталлий Савватеев мобилизован в октябре 2022 года. Служил механиком-водителем. По словам Дмитриева, мобилизованный скоропостижно скончался 12 сентября 2023 года.