Два рязанских ТОСа наградили в Москве

В Москве наградили лучшие ТОСы страны. Среди них – два рязанских. Об этом в своем тг-канале сообщил глава администрации Рязани Виталий Артемов.

На стратегической сессии местного и общественного самоуправления Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления Рязанская региональная Ассоциация ТОС названа лучшей региональной Ассоциацией России. Два рязанских ТОСа -“На Качевской” и “Приокский-3”, заняли 2 место в номинациях социальной поддержки и комплексного благоустройства.

Также ТОС посёлка Никуличи стало одним из лидеров в направлении ТОСовского туризма.