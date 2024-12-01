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Два рязанских ТОСа наградили в Москве

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Фото: t.me/ve_artemov

В Москве наградили лучшие ТОСы страны. Среди них – два рязанских. Об этом в своем тг-канале сообщил глава администрации Рязани Виталий Артемов.

На стратегической сессии местного и общественного самоуправления Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления Рязанская региональная Ассоциация ТОС названа лучшей региональной Ассоциацией России. Два рязанских ТОСа -“На Качевской” и “Приокский-3”, заняли 2 место в номинациях социальной поддержки и комплексного благоустройства.

Также ТОС посёлка Никуличи стало одним из лидеров в направлении ТОСовского туризма.

Два рязанских ТОСа наградили в Москве
Два рязанских ТОСа наградили в Москве
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