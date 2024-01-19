Два рязанца стали миллионерами после новогоднего тиража лотереи

В Рязанской области в первый день нового года появилось 2 новых миллионера благодаря новогоднему тиражу лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея». Об этом сообщили в пресс-службе оператора лотерей.

В новогоднем розыгрыше «Мечталлион» 453 участника выиграли по 1 миллиону рублей, еще четыре счастливчика разделили между собой суперприз – 100 000 000 рублей.

2 жителя Рязанской области выиграли 1 января 2024 года по миллиону рублей. Счастливые билеты были куплены в отделениях Почты России в Рязани.

Всего местные жители выиграли в новогоднем тираже «Мечталлион» более 6 млн рублей.

За прошедший 2023 год более 21 тыс. жителей региона выиграли в играх «Национальной Лотереи», а 6 счастливчиков стали миллионерами. Общий объем всех выигрышей составил более 27 миллионов рублей.