Пятница, 9 августа, 2024

Два человека пострадали в ДТП на трассе Р-132 в Клепиковском районе

Автор: 7info

Опубликовано

В результате ДТП на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе Рязанской области травмированы два человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 8 августа в 12:00 на 467-м километре автодороги. 63-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Приора», столкнулся с автомобилем «Форд Куга» под управлением 53-летнего жителя Рязани.

Помощь медиков потребовалась водителю и 53-летней пассажирке «Лады». Люди были вынуждены обратиться в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются, правоохранители проводят проверку.

Два человека пострадали в ДТП на трассе Р-132 в Клепиковском районе

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