Два человека получили травмы в ДТП в Михайловском районе

14 января, примерно в 10:10, в Михайловском районе на 203-м километре автодороги Р22 «Каспий», 50-летний житель Москвы, управляя автомобилем «Рено Трафик», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 29-летнего жителя Московской области.

В результате происшествия травмы получили водитель «Рено Трафик» и 25-летняя пассажирка «Рено Логан».

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.