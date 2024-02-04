Два человека погибли в аварии с автобусом в Брянской области

В Брянской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека, сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась днём 4 февраля на 29-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» у села Рябчевск.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехавший в сторону Брянска, оказался на встречной полосе. Произошло столкновение с автобусом Vetor под управлением 60-летнего водителя.

В аварии погибли два пассажира легковушки, водитель госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, обстоятельства аварии выясняются.