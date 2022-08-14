Два человека погибли, трое пострадали в ДТП с грузовиком в Брянской области

В результате ДТП на 162-м километре автодороги Брянск — Новозыбков в Клинцовском районе Брянской области погибли два человека, трое получили серьёзные травм. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, ехавший со стороны Брянска, потерял управление, оказался на встречке, где в этот момент находился грузовик Mercedes Benz под управлением 27-летнего водителя.

Водитель легковушки и его 17-летний пассажир скончались на месте. Второй водитель, два пассажира Hyundai Solaris в тяжелом состоянии госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.