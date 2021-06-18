Два человека погибли при пожаре в частном доме под Тамбовом

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В городе Рассказово Тамбовской области произошёл пожар, приведший к летальному исходу двух человек.

Возгорание случилось в частном доме на улице Белополянская сегодня утром.

На место ЧП выехали 7 единиц пожарной техники. Локализовать пожар удалось в течение 22 минут.

У сожалению людей, находящихся в помещении спасти не удалось.

Пострадал также 34-летний мужчина, который с многочисленными ранами доставлен в ожоговый центр. По предварительной информации это сын погибшей супружеской пары, который пытался спасти родителей, — сообщает Тамбовский Меридиан.