Два человека погибли при пожаре в частном доме под Тамбовом

В городе Рассказово Тамбовской области произошёл пожар, приведший к летальному исходу двух человек.
Возгорание случилось в частном доме на улице Белополянская сегодня утром.
На место ЧП выехали 7 единиц пожарной техники. Локализовать пожар удалось в течение 22 минут.
У сожалению людей, находящихся в помещении спасти не удалось.
Пострадал также 34-летний мужчина, который с многочисленными ранами доставлен в ожоговый центр. По предварительной информации это сын погибшей супружеской пары, который пытался спасти родителей, — сообщает Тамбовский Меридиан.