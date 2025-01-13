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Социальная сфера

Два автомобиля пополнили автопарк социального такси Рязанской области

Валерия Мединская

Два автомобиля пополнили автопарк социального такси Рязанской области. Об этом сообщает региональное министерство труда. 

Социальное такси могут заказать люди с ограниченными возможностями здоровья для поездок в МФЦ, школу, поликлинику, аптеку, учреждения для занятий спортом. Часы работы службы с 8:00 до 18:00.

Службу социального такси открыли при Центре социального развития. Услуга доступна для заказа в Касимовском, Ухоловском, Сапожковском, Сараевском, Ряжском и Александро-Невском районах, а также Рязани.

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