Два автомобиля пополнили автопарк социального такси Рязанской области. Об этом сообщает региональное министерство труда.

Социальное такси могут заказать люди с ограниченными возможностями здоровья для поездок в МФЦ, школу, поликлинику, аптеку, учреждения для занятий спортом. Часы работы службы с 8:00 до 18:00.

Службу социального такси открыли при Центре социального развития. Услуга доступна для заказа в Касимовском, Ухоловском, Сапожковском, Сараевском, Ряжском и Александро-Невском районах, а также Рязани.