Духовник МакSим рассказал о состоянии певицы

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Певица МакSим (Марина Абросимова) остаётся в тяжёлом состоянии, сообщил РИА Новости 6 июля духовник игумен Лука (Степанов).

По словам настоятеля Пронского монастыря, организм Марины живёт и сопротивляется, надежда на её выздоровление, пусть и трепетная, есть.

Игумен собирается посетить певицу в ближайшее время, после этого сможет что-либо сообщить о её состоянии.

— Пока ситуация медицински очень тягостная: кислород и кровь питает автоматически, и так далее, — приводит слова священника РИА Новости.

Днём ранее пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что врачи не дают никаких прогнозов. Несколько дней в состоянии пациентки нет ни ухудшения, ни улучшений. Оно оценивается как стабильно тяжёлое.