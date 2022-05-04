ДТП в Скопинском районе: погибла женщина, пассажирку с ребёнком госпитализированы

В результате ДТП в Скопинском районе Рязанской области погиб человек, двое госпитализированы. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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30 апреля в 5 часов на 269-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 42-летний водитель автомобиля «Ниссан» из Ставропольского края столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц» с полуприцепом под управлением 41-летнего жителя Москвы.

64-летняя пассажирка «Ниссана» погибла, госпитализированные ехавшие в нём 39-летняя женщина и 7-летний ребёнок.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.