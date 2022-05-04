9.1 C
Рязань
Среда, 4 мая, 2022

ДТП в Скопинском районе: погибла женщина, пассажирку с ребёнком госпитализированы

spot_img
На главнуюНовости Рязани

ДТП в Скопинском районе: погибла женщина, пассажирку с ребёнком госпитализированы

7info

В результате ДТП в Скопинском районе Рязанской области погиб человек, двое госпитализированы. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- Реклама -

30 апреля в 5 часов на 269-м километре автодороги Р-22 «Каспий» 42-летний водитель автомобиля «Ниссан» из Ставропольского края столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц» с полуприцепом под управлением 41-летнего жителя Москвы.

64-летняя пассажирка «Ниссана» погибла, госпитализированные ехавшие в нём 39-летняя женщина и 7-летний ребёнок.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

ДТП в Скопинском районе: погибла женщина, пассажирку с ребёнком госпитализированы

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru