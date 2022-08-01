Друзья рассказали о женофобе, который зарезал студентку в поле в Башкирии

Знакомые рассказали о странном поведении убийцы 19-летней студентки в Башкирии, пишет КП.

Сообщается, что девушку искали три недели по всей республике. Накануне ее обнаружили мертвой в поле, а ножевые ранения на ее теле говорили о насильственном характере ее смерти. Вскоре задержали 24-летнего парня, который показал, что спрятал труп.

Один из друзей девушки отметил, что подозреваемый врал ее родственникам, что не знает о местонахождении жертвы.

«Он даже помогал ее искать вместе с волонтерами. Что у человека должно быть в голове, что он просто так взял и убил человека? Это явно не всё в порядке с психикой», – отметил парень.

Другой источник уточнил, что у мужчины была неприязнь к женскому полу после неудачных отношений. По одной из версий, злоумышленник привез девушку в поле и предложил ей вступить с ним в половую связь. Получив отказ, молодой человек рассвирепел и схватился за нож.

По словам жителей Салавата, он всегда слыл странным человеком – скрытым и замкнутым. У парня не было родителей, и он воспитывался в детском доме, что также могло сказаться на его психике.

«Мы вместе были в детском доме, были лучшими друзьями, не знал, что вырастет убийцей. Зря ты это сделал! На небе мы все предстанем перед судом, и ты в том числе. Гореть тебе в аду!» – негодует его знакомый.

Уточняется, что после убийства мужчина переписывался с телефона погибшей с ее родственниками, чтобы замести следы. Изначально он предложил пригласил новую знакомую съездить с ним за клевером.