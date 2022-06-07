Друзья рассказали новые детали убийства 18-летней студентки в Ярославской области

В беседе с порталом 76.RU друзья рассказали, что происходило накануне ее гибели 18-летней студентки колледжа в Переславле-Залесском.

Тело девушки со следами удушения обнаружили недалеко от реки в районе улицы Сосновый Бор 4 июня в Гаврилов-Яме. Сейчас следователи ищут причастного к убийству.

Ранее сообщалось, что она решила поехать в родной город, чтобы навестить семью и друзей. Однокурсники уточнили, что девушка не собиралась приходить домой из-за ссоры с бабушкой, с которой она жила после смерти матери.

«Она могла пойти ночевать к брату или к подруге», — рассказали друзья девушки.

По словам знакомых, студентка часто ссорилась с пожилой женщиной. Как указали собеседники, бабушка говорила внучке, что она живет в ее доме и «должна делать все, как она скажет».