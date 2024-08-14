Друг детства рассказал о командире ВСУ, напавшем на Курскую область

Дмитрий, друг детства фигуранта уголовного дела об атаке на Курскую область Эмиля Ишкулова, рассказал, что командир ВСУ был обычным парнем, который мечтал стать военным. Он учился в военном институте в Одессе, пишет «Московский комсомолец».

Ранее Следственный комитет России сообщил, что против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело по статье о нападении на Курскую область. Его подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.

По словам Дмитрия, Ишкулов всегда мечтал быть военным и пошёл учиться в военное учебное заведение в Одессе. Он и Ишкулов играли в волейбол и футбол на пляже, общались в студенческие годы.

Ишкулов заканчивал школу в Скадовске и, вероятно, родом из этого города.