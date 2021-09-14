Дрифтер погиб в ДТП, уходя от полицейской погони в Иркутске

В Иркутске 24-летний лихач на Toyota Premio устроил дрифт на глазах сотрудников ДПС. Заметив нарушителя, полицейские бросились за ним в погоню. Уходя от преследования, водитель врезался в грузовик и разбился насмерть, пишет портал «Байкал 24».

ЧП произошло вечером, 13 сентября, на парковке возле торгового центра. Во время погони за дрифтером правоохранители требовали у водителя остановиться, однако тот лишь давил на газ и выполнял на дороге опасные манёвры. Во время одного из «трюков» молодой человек въехал в КамАЗ и скончался на месте.

В ГИБДД сообщили, что иркутянин не имел водительских прав, а его автомобиль не был зарегистрирован. Сам мужчина уже несколько дней считался пропавшим без вести.