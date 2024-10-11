Дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Москве и области

На выходных в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в регион придут дожди и сильный ветер.
Прогноз на субботу, 12 октября:
- В Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, ночью местами возможен дождь.
- Температура воздуха: ночью в Москве +6…+8°C, днём +12…+14°C; в Подмосковье ночью +3…+8°C, днём +9…+14°C.
- Ветер: юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Прогноз на воскресенье, 13 октября:
- В столице будет облачно, ночью возможен небольшой дождь, а днём — преимущественно без осадков.
- Температура: ночью в Москве +4…+6°C, днём +8…+10°C; в области ночью +1…+6°C, днём +6…+11°C.
- Ветер: юго-восточный, 7-12 м/с, с возможными порывами до 15 м/с.
Прогноз на понедельник, 14 октября:
- В Москве и Подмосковье продолжится облачная погода, ночью ожидаются небольшие осадки, а днём — дождь или мокрый снег.
- Температура: ночью в Москве +1…+3°C, днём +5…+7°C; в Подмосковье ночью -2…+3°C, днём +3…+8°C.
- Ветер: юго-восточный, 7-12 м/с.
Выходные принесут в столицу и регион дождливую и ветреную погоду, а к понедельнику возможно похолодание и мокрый снег.