Дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Москве и области

На выходных в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в регион придут дожди и сильный ветер.

Прогноз на субботу, 12 октября:

В Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, ночью местами возможен дождь.

будет облачно с прояснениями, ночью местами возможен дождь. Температура воздуха : ночью в Москве +6…+8°C, днём +12…+14°C; в Подмосковье ночью +3…+8°C, днём +9…+14°C.

: ночью в Москве +6…+8°C, днём +12…+14°C; в Подмосковье ночью +3…+8°C, днём +9…+14°C. Ветер: юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз на воскресенье, 13 октября:

В столице будет облачно, ночью возможен небольшой дождь, а днём — преимущественно без осадков.

Температура : ночью в Москве +4…+6°C, днём +8…+10°C; в области ночью +1…+6°C, днём +6…+11°C.

: ночью в Москве +4…+6°C, днём +8…+10°C; в области ночью +1…+6°C, днём +6…+11°C. Ветер: юго-восточный, 7-12 м/с, с возможными порывами до 15 м/с.

Прогноз на понедельник, 14 октября:

В Москве и Подмосковье продолжится облачная погода, ночью ожидаются небольшие осадки, а днём — дождь или мокрый снег.

продолжится облачная погода, ночью ожидаются небольшие осадки, а днём — дождь или мокрый снег. Температура : ночью в Москве +1…+3°C, днём +5…+7°C; в Подмосковье ночью -2…+3°C, днём +3…+8°C.

: ночью в Москве +1…+3°C, днём +5…+7°C; в Подмосковье ночью -2…+3°C, днём +3…+8°C. Ветер: юго-восточный, 7-12 м/с.

Выходные принесут в столицу и регион дождливую и ветреную погоду, а к понедельнику возможно похолодание и мокрый снег.