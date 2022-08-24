Среда, 24 августа, 2022
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Дождей, способных потушить рязанские лесные пожары, на неделе не ожидается

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Кратковременные дожди, ожидающиеся на севере ЦФО, потушить лесные пожары в Рязанской области не помогут. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам специалиста, в районе Рязани дождей не ожидается вообще. Небольшие осадки, которые пройдут во второй половине недели на севере, северо-востоке Центрального федерального округа, не смогут даже снизить класс пожарной опасности, не говоря о том, чтобы потушить пожары.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил о желании полностью остановить распространение огня в северном направлении 24 августа.

— Распространение на юг и на запад уже практически остановлено, — написал Малков.

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