Дождей, способных потушить рязанские лесные пожары, на неделе не ожидается

Кратковременные дожди, ожидающиеся на севере ЦФО, потушить лесные пожары в Рязанской области не помогут. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам специалиста, в районе Рязани дождей не ожидается вообще. Небольшие осадки, которые пройдут во второй половине недели на севере, северо-востоке Центрального федерального округа, не смогут даже снизить класс пожарной опасности, не говоря о том, чтобы потушить пожары.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил о желании полностью остановить распространение огня в северном направлении 24 августа.