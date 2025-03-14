Дорожники заявили о готовности к весеннему паводку

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград принимает меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по сети федеральных автодорог во время весеннего паводка в пяти подведомственных субъектах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской областях начали работы специальные противопаводковые комиссии с участием представителей как управления, так и подрядных организаций. С наступлением устойчивой плюсовой температуры воздуха проходит ежедневный осмотр мостовых сооружений, водопропускных труб, а также участков дорог, расположенных в низинах и рядом с водоемами.

Механизированные бригады ведут круглосуточный мониторинг обстановки на трассах. В случае необходимости для оперативного реагирования на угрозы подтоплений участков дорог и искусственных сооружений могут быть задействованы 76 бригад: в Рязанской области – 8, в Тамбовской – 20, в Воронежской – 1, в Волгоградской – 36, в Ростовской – 11. Для ликвидации последствий возможных ЧС заготовлено почти 22 тысяч кубометров инертных и пиломатериалов. Подрядные организации для оперативного реагирования готовы задействовать 280 единиц техники: в Рязанской области – 19, в Тамбовской – 73, в Воронежской – 7, в Волгогрдаской – 131 и в Ростовской – 50 единиц.

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На отдельных участках федеральных автодорог специалисты проверят состояние мостовых сооружений, на тыльных сторонах опор мостов, где есть риски подтоплений, наносят мерные рейки для отслеживания изменений уровня воды. Кроме того, дорожники заняты очисткой от снега и наледи водосбросных лотков на откосах, а также водопропускных труб.

По предварительному прогнозу региональных Центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опасных паводковых явлений в подведомственных регионах не предвидится. Тем не менее, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций налажено информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС и МВД, а также с районными администрациями.

Узнать о состоянии проезда или обратиться за помощью при возникновения нештатных ситуаций на федеральных автодорогах, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, можно по круглосуточным телефонам диспетчерской службы:

8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 968625 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 2329460 – Ростовская область.