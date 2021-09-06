Дорожники ответили на жалобы водителей о вечной пробке под Ярославлем

В управлении дорогами «Холмогоры» объяснили пробку во второй половине дня по воскресеньям в Ярославском районе у поселка Туношна, пишет 76.ru.

Сообщается, что 5 сентября дачники массово возвращались домой, однако поток машин затормозил светофор на перекрестке с дорогой от станции Лютово.

В этой связи принято решение увеличить промежуток времени горения зеленого сигнала светофора продолжительностью 100 секунд с пятницы по воскресенье по основному ходу дороги.

«Время горения зеленого сигнала светофора по второстепенной дороге составляет 18 секунд», — отметили в ведомстве.

Дело в том, что дальнейшее увеличение зеленого сигнала светофорного приведет к образованию заторов по федеральной трассе.