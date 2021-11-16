Дорожники, обслуживающие участки федеральных трасс в Рязанской области, перешли на зимний режим

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград перешло на зимний режим обслуживания федеральных трасс. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Подготовка к работе в холодный сезон прошла в пяти регионах страны на всех подведомственных управлению автодорогах. Круглосуточное дежурство на трассах продлится до весны. Дежурно-диспетчерские службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград и подрядных организаций ведут непрерывный мониторинг состояния проезда по автодорогам. Для упреждения ЧС, а также для оперативного и своевременного реагирования на нештатные ситуации разработан алгоритм взаимодействия со службами экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД). Проведен совместный смотр готовности техники к зиме.

Мониторинг метеообстановки на трассах осуществляется с помощью постов видео- и метеоконтроля, расположенных вдоль автодорог с интервалом 40-50 км. Всего на подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград трассах работает 109 видеопост и 65 постов метеоконтроля. Информация о состоянии проезда передается по радио — в том числе по 15 каналу AM-диапазона («канал дальнобойщиков»).

Для обработки дорожного покрытия заготовлено более 200 тыс.тонн противоголоденых материалов — как пекскосоляной смеси, так и чистых солей.

В том числе в Рязанской области — 39,445 тыс. тонн;

в Тамбовской области — 88,075 тыс. тонн;

в Воронежской области — 6,255 тыс. тонн;

в Волгоградской области — 55,840 тыс. тонн;

в Ростовской области — 11,380 тыс. тонн.

В общей сложности для превентивной обработки дорожного покрытия реагентами, а также для ликвидации последствий непогоды дорожники задействуют 597 единиц дорожной техники (в Рязанской области — 29, в Тамбовской — 181, в Воронежской — 13, в Волгоградской — 224, в Ростовской — 119).

Механизированный парк укомплектован в соответствии с нормативами — комбинированными дорожными машинами, погрузчиками, автогрейдерами, бульдозерами, тяжелыми тракторами. Машины оборудованы бортовыми приборами навигационной системы ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать расположение техники и координировать работу бригад.

Помимо этого, диспетчеры Управления и все механизаторы и водители техники, которые выходят на линию по очистке дорог, обеспечены служебными сотовыми телефонами, что повышает оперативность и согласованность действий в случае ЧС. На базах дорожных организаций подготовлено 52 теплых помещений для отдыха и обогрева рабочих, а также 45 помещение для стоянки и техобслуживания дорожной техники.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград настоятельно рекомендует соблюда­ть осторожность и бдительность при движени­и по федеральным трассам в зимний период, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий и не создавать препятствий для работы техники, задейс­твованной на дорожных­ работах.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (4752) 726044 — Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 968625 — Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 329460 — Ростовская область.

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