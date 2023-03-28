Дороги к медучреждениям отремонтируют в Рязанской области

В 2023 году в Рязанской области пройдёт ремонт дорог к нескольким медицинским учреждениям. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проведут в нескольких населённых пунктах, включая Рязань.

Привести в нормативное состояние планируют участки дорог, ведущих к ФАПам в Жмурово Михайловского района, Саблино Сасовского района и Егорово Клепиковского района.

Также ремонт ждёт дороги к участковой больнице и психоневрологическому диспансеру в Елатьме и к Клепиковской районной больнице в Туме.

В Рязани в рамках двухлетних контрактов в 2023 году завершится ремонт дороги по улице Семчинской, где находится областной перинатальный центр, а также по улице Циолковского, ведущей к детской поликлинике №2.

На каждом объекте дорожники начнут работать, когда наступят благоприятные погодные условия.

Всего в 2023 году в Рязанской области по нацпроекту БКД планируется привести в нормативное состояние свыше 193 километров автомобильных дорог.