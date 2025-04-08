Дополнительное бремя

Большинство наших читателей, скорее всего, сталкивались с ситуацией, когда им навязывали дополнительные услуги при внесении коммунальных платежей, получении различных кредитов, приобретении авиабилетов. Совсем скоро коммерческие структуры не смогут обязать граждан тратить деньги на спецпредложения, которых нет в базовых условиях договора.

Навязчивые сервисы

В конце марта Государственная Дума сразу во втором и третьем чтении одобрила поправки в Закон о защите прав потребителей. В начале апреля этот юридический акт подписал президент страны. Изменения призваны жестко контролировать продажу дополнительных услуг.

Идея принять такой документ возникла далеко не случайно. Уже на протяжении нескольких лет Роспотребнадзор фиксирует резкое увеличение жалоб на активное включение в платежи услуг, не связанных с содержанием многоквартирных домов. А в конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительственным структурам разработать закон, который поставит заслон упомянутому явлению.

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Самые популярные «допы» у управляющих компаний: домофоны, страхование жилья, кабельное телевидение и консьерж-сервис.

Право на отказ

Авторы законопроекта заложили в него несколько принципиальных идей. Во-первых, оплата допуслуг возможна только с согласия потребителя. Если гражданин против, такие действия являются нарушением его прав.

Во-вторых, потребитель должен иметь возможность оплачивать «коммуналку» отдельно от допуслуг. Оплата счета с включенным дополнительным сервисом без информирования собственника не считается согласием на договор.

Не секрет, что многие из нас при оплате счета думают, что платят только за жилкомуслуги. На сегодняшний день возможности выбрать, какие именно услуги оплачивать или нет, обычно нет.

Новый закон запрещает коммерческим структурам заранее проставлять «согласие» на иные услуги при их оплате онлайн. Теперь согласие на вспомогательные сервисы должно быть письменным.

В документе появилась очень важная норма: если потребитель обнаруживает навязанные допуслуги, то деньги ему должны вернуть в течение трех дней с момента предъявления такой претензии.

Причем запрет коснется не только жилищно-коммунальной сферы. Банки при оформлении ипотеки больше не смогут требовать страховку от определенной компании. Без согласия клиента нельзя будет впаривать вспомогательные сервисы при покупке авиа- и ж/д билетов, приобретении машины в автосалоне, замене бесплатных медуслуг на платные.

Эксклюзивное счастье

Для бизнес-структур важны два очень важных положения принятого документа.

Пока не заключен договор о приобретении основных товаров, работ и услуг, нельзя навязывать дополнительные. Исключается проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

Кроме того, не допускается формирование условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Но до наступления часа «Х» коммерческие структуры, получающие прямую выгоду от предоставления вспомогательных сервисов, наверняка приложат немало усилий, чтобы минимизировать возможные потери от введения жестких норм. Клиентов, конечно же, будут информировать о дополнительных услугах, но для повышения их привлекательности эти предложения назовут «уникальными условиями», «эксклюзивными привилегиями» или «удивительными возможностями».