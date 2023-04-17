Донорство и здоровье

Слово «донорство» происходит от латинского слова donare — подарок и по его применению означает добровольную сдачу крови и других тканей или даже органов для лечения болезней или для восстановления функциональных систем организма. Переливание крови — процедура является одной из самых значимых способов, применяемых в медицине. Она необходима при кровопотерях, возникших в результате ранений, тяжелых операций и родов. Лейкозы и гемофилия — заболевания, которые требуют постоянного применения этой процедуры.

Кровь относится к разновидностям соединительной ткани организма и, по сути, является трансплантацией, которая спасает человеческую жизнь. Можно сдавать цельную кровь или ее компоненты, например, плазму, процедура называется плазмаферез, или тромбоциты – тромбоцитаферез. В ходе этих процедур из крови донора избирательно извлекается только необходимый для клинического использования компонент, а все остальные возвращаются в кровеносное русло. Взятие у здорового человека физиологической дозы крови не должно отразиться ни на самочувствии, ни на работоспособности. В крови человека клетки живут недолго: эритроциты — основные клетки — 120 дней, лейкоциты — 15-20 дней, тромбоциты до 5 дней. Так что кровь в организме человека постоянно обновляется. Это свойство крови и учитывается при переливании. Также, чтобы не нанести вред здоровью донора и реципиента принимают, определенные меры предосторожности: перед началом переливания обычно за несколько часов или даже за несколько дней до него человеку проводят перекрестную пробу на совместимость. А также необходимо выдерживать интервалы между процедурами сдачи крови.

Регулярная сдача крови, то есть донорство, выгодно и донору, и реципиенту. Происходит активизация обменных процессов в органах и тканях и омоложение организма за счет стимуляции кроветворения, возникающей при кровопотере. Донор также имеет возможность постоянно контролировать состояние своего здоровья за счет регулярных медицинских осмотров и анализов на самые распространенные инфекции. И еще один важный момент: если человек решил сдавать кровь, он автоматически выбирает и здоровый образ жизни. Также человеческий организм в процессе эволюции приспособился к потерям крови во время травм, а у женщин это вообще часть функционирования организма.

Донорская кровь не имеет аналогов. Ее значение в медицине велико и неоспоримо. Сосудистые хирурги не могли бы делать уникальные операции на сердце и крупных сосудах, на легких и других жизненно важных органах. На одну операцию с искусственным кровообращением требуется не менее 5 литров донорской крови. При тяжелых отравлениях до 10 литров.

Донорство — это почетная и полезная миссия. Перед людьми, которые сдавали и сдают кровь, стоит низко преклониться! В наш жестокий век это беспрецедентный поступок.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна