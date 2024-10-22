Донецкий фронт почти полностью перешел в активную фазу боевых действий, пишет сегодня «Московский комсомолец».

Российская армия стремительно разрушает оборонительные линии противника и захватывает ключевые позиции украинских войск. Формируется крупное окружение, которое, возможно, станет самым большим за всю историю СВО: сообщается, что все дороги к Покровску перекрыты, российские силы близки к полному освобождению Донбасса. Селидово оказалось в окружении, три полукольца блокируют украинским войскам пути отступления, удерживая их под плотным огнем. В обороне ВСУ образовался разрыв шириной пять километров.

Военный корреспондент Лисицын сообщает, что на Покровском направлении российские войска отрезали все дороги, кроме одной, к которой они постепенно приближаются. По неподтвержденным данным, украинские силы начали отступление по этой дороге.

Штурм города с северной и восточной сторон продолжается уже вторые сутки. Бои идут в районе шахты им. Коротченко и завода ЖБИ. В Горняке российские войска продвинулись на северных рубежах и двигаются на юг. По данным «Военкоров Русской Весны», бои переместились в центр города, 60% его территории уже под контролем российских сил. На восточном берегу реки Волчья позиции ВСУ сократились до полосы шириной 1,5 км и глубиной 1 км. Последним населённым пунктом на этом участке остаётся Александрополь, за который уже идут бои. Также подтверждено, что украинские войска потеряли Зоряное, недавно занятое российскими силами. Положение Кураховки становится критическим.

На Кураховском направлении российские войска выравнивают фронт между Островским и Максимильяновкой. На юге продолжается продвижение через леса, передовые группы вошли в дачный посёлок «Энергетик» возле Курахово.

По информации от «Белорусского силовика», в Торецке российские бойцы захватили несколько зданий на территории бывшего завода на улице Героев Труда. Бои продолжаются за жилые дома на улицах Дружбы, Донбасская, Василия Стуса и Рудничная.

Продвижение также наблюдается между Курахово и Угледаром, в районе Катериновки и Водяного, где оборонительные позиции противника пробиты на глубину до 5 км. На Покровском направлении основные бои сосредоточены по флангам от Селидово.

По данным Condottiero, оборонительный узел противника в Селидово первоначально был направлен на юг, но затем его развернули на запад, но оказалось слишком поздно. Три из пяти основных опорных пунктов ВСУ взяты. Остаются два: один — в Вишнёвом, другой — на пересечении дороги в город и трассы на Покровск. Таким образом, «котел» начинает сжиматься.

Согласно различным оценкам, на данный момент формируется крупнейший «котел» на Донецком фронте.

Военные корреспонденты канала Win/Win сообщают, что Селидово практически полностью окружено: противник оказался в ловушке, зажатым тремя полукольцами, шансы на спасение у ВСУ минимальны. Наступление российских сил продолжается по всей линии фронта.

На Артемовском направлении российские войска продолжают наступление вдоль трассы Артемовск — Константиновка, продвигаясь в сторону Ступочек. Украинская сторона признала, что российские силы продвинулись на 1 км, и до первых домов Константиновки остаётся около 8 км, что свидетельствует о значительном приближении к городу.

На Купянском направлении также идут активные боевые действия, особенно в районе Кругляковки. Российские войска занимаются выравниванием флангов и расширением контролируемой территории вокруг этого населённого пункта. По данным канала «Два Майора», российские силы усиливают давление западнее Синьковки, продвигаясь через леса к северо-западной окраине Петропавловки.