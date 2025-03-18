Дом в центре Рязани с видом на Кремль продают за 125,5 млн

В центре Рязани продаётся дом стоимостью 125,5 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».
На продажу выставлено 4-этажное здание по адресу: Кремлёвский вал, 7.
Площадь здания, построенного в 2005 году, — 900 квадратных метров. Оно разделено на два отдельных домовладения с отдельными входами, гаражами. Внутри — евроремонт.
К дому прилагается участок площадью 8 соток и дружелюбные соседи.
Внутри каждой части дома — по 4 спальни, кухня-гостиная с камином, подвал и мансарда. Санузел на каждом этаже. Отделка помещений и натуральных материалов — дерева, камня. Установлены деревянные окна.