Дом в центре Рязани с видом на Кремль продают за 125,5 млн

В центре Рязани продаётся дом стоимостью 125,5 млн рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

На продажу выставлено 4-этажное здание по адресу: Кремлёвский вал, 7.

— Продается коттедж нa улице Кремлевский вал с захватывающим видом нa Рязанский кремль и Успенский собop, — говорится в объявлении.

Площадь здания, построенного в 2005 году, — 900 квадратных метров. Оно разделено на два отдельных домовладения с отдельными входами, гаражами. Внутри — евроремонт.

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К дому прилагается участок площадью 8 соток и дружелюбные соседи.

Внутри каждой части дома — по 4 спальни, кухня-гостиная с камином, подвал и мансарда. Санузел на каждом этаже. Отделка помещений и натуральных материалов — дерева, камня. Установлены деревянные окна.