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Пятница, 7 мая, 2021
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Дом Брагина в Архангельске сгорел из-за курящих 14-летних подростков

Елена Лобанова
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В субботу, 1 мая, в Архангельске из-за курящих подростков сгорел Дом Брагина. Полицейские уже установили подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Дом Брагина является памятником градостроительства и архитектуры. В тот день в здании находилась группа подростков. Очевидцы и камеры видеонаблюдения зафиксировали, что незадолго до возгорания из дома выбежали несовершеннолетние. 

— Один из 14-летних подростков бросил окурок в скопившейся в здании мусор. Это и стало причиной пожара. К ответственности привлекут родителей подростков, — говорится в сообщении. 

Аварийный деревянный дом вспыхнул в одну секунду и был почти полностью уничтожен. 

Полицейские просят жителей региона соблюдать правила обращения с огнем.

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