Дом Брагина в Архангельске сгорел из-за курящих 14-летних подростков

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В субботу, 1 мая, в Архангельске из-за курящих подростков сгорел Дом Брагина. Полицейские уже установили подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дом Брагина является памятником градостроительства и архитектуры. В тот день в здании находилась группа подростков. Очевидцы и камеры видеонаблюдения зафиксировали, что незадолго до возгорания из дома выбежали несовершеннолетние.

— Один из 14-летних подростков бросил окурок в скопившейся в здании мусор. Это и стало причиной пожара. К ответственности привлекут родителей подростков, — говорится в сообщении.

Аварийный деревянный дом вспыхнул в одну секунду и был почти полностью уничтожен.

Полицейские просят жителей региона соблюдать правила обращения с огнем.