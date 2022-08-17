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Должен ли собственник дачного земельного участка платить за вывоз отходов, если на даче нет жилого дома

Изображение Paolinio с сайта Pixabay

Прокуратура Брянской области ответила на вопрос: должен ли собственник дачного земельного участка платить за вывоз отходов, если на даче нет жилого дома?

Верховный Суд Российской Федерации дал по этому поводу соответствующее разъяснение.

Владелец земельного участка, на котором еще нет пригодных для проживания строений, не должен платить за вывоз мусора.

Если отдельного договора на вывоз мусора между потребителем и региональным оператором нет, применяются Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. Но они распространяются только на жилые дома. И у регионального оператора нет оснований для начисления хозяину платы за такую коммунальную услугу, если на земельном участке нет зарегистрированных жилых помещений, а факт образования бытовых отходов региональным оператором дополнительно не подтвержден.

Это разъяснение не может применяться к тем случаям, когда на участке есть объекты, даже и незарегистрированные, но предоставляют дачнику возможность там проживать, в том числе временно.

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