Дольщики дома на улице Стройкова получат ключи от квартир до конца года

Дольщики дома на улице Стройкова в Рязани получат ключи от квартир до конца 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, застройщик объекта ООО «Альфа Рязань» признали банкротом. Достроить многоэтажку удаётся благодаря поддержке регионального Фонда защиты прав граждан.

Объект возводят в соответствии с графиком. Уже смонтированы несущие конструкции, проведены кладочные работы, утеплён фасад. На объекте установили окна и начали проводить кладочные работы.

Подрядчик уже в ближайшее время приступит к благоустройству территории. Планируется, что сдадут объект в IV квартале этого года. Заветные ключи от квартир получат 94 участника долевого строительства.