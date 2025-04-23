Долгожданный выход: что принесёт вам новолуние в Тельце

27 апреля наступит новолуние в знаке Тельца — и это не просто начало нового лунного цикла, а долгожданный выход из коридора затмений. Влияние Марса и Плутона может добавить немного драматизма: в мире возможны волнения, экономические колебания и тревожные новости. Это период, когда важно переосмыслить, куда вы хотите направить свою энергию, объяснила эзотерик Аделина Панина.

Что приносит новолуние в Тельце?

Новолуние в этом знаке всегда звучит как внутренняя команда: «Притормози. Почувствуй. Укрепи». После бурного сезона затмений оно дает возможность глубоко выдохнуть и вернуться к себе. Телец — земной знак, связанный с телом, природой, комфортом, устойчивостью и финансами. Поэтому это идеальное время, чтобы навести порядок в жизни — как в буквальном, так и в переносном смысле.

Но не в унылом, а, наоборот, в обнадеживающем смысле. Это шанс построить свою жизнь так, чтобы в ней стало больше простых и настоящих радостей. Подумайте: где вам не хватает устойчивости — в отношениях, финансах, работе? Какие сферы вы откладывали на потом? Новолуние в Тельце помогает расставить приоритеты и укрепить опору под ногами.

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Особое внимание стоит уделить ресурсам — как материальным, так и внутренним. Телец не любит суеты и не работает на износ. Сейчас хорошее время, чтобы пересмотреть свои траты, режим дня, отношение к телу и здоровью. Где вы теряете энергию? Куда вкладываете силы без отдачи? Где пора сказать «нет»? И наоборот — что вы хотите взрастить и развивать?

Марс и Плутон: напряжение и трансформация

Вблизи новолуния активны Марс и Плутон, а значит, в мире могут происходить тревожные события, вызывающие гнев или желание резко все изменить. Важно не поддаваться панике и не вовлекаться в чужие конфликты. Энергия этих планет может быть разрушительной, но и глубоко трансформирующей — если направить её внутрь себя.

Это подходящее время, чтобы спокойно, по-тельцовски упрямо, но уверенно сказать себе: «Вот что я выбираю. Это — мое» и начать действовать, даже с самых маленьких шагов.

Рекомендованные практики на новолуние в Тельце:

Проведите время на природе — Тельцу важно чувствовать связь с землей.

Составьте финансовый план на месяц или год.

Приготовьте вкусную еду и насладитесь ей без спешки, осознанно.

Напишите список из пяти вещей, которые вы хотите стабилизировать в жизни.

Сделайте что-то одновременно красивое и практичное — например, проведите генеральную уборку или пересадите цветы.

Это новолуние напоминает: вам не нужно нестись вперед на полной скорости. Иногда самый мудрый шаг — это остановиться, прислушаться к себе и спокойно начать строить то, что действительно важно.