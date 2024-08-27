Долгое использование гаджетов сокращает продолжительность жизни

Ученые-медики из Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого установили, что злоупотребление использования гаджетов повышает риск заболевания сердца, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает, «Комсомольская правда».

Исследование длилось 30 лет, оно включало в себя наблюдение за здоровьем более 4 тысяч молодых людей. Результаты показали, что каждый лишний час, проведенный перед экраном, снижает шансы дожить до 60 лет, особенно это сказывается на мужчинах.

По мере взросления влияние экранного времени становится все более существенным. Исследования показывают, что существенно повышается риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Ишемическая болезнь сердца возникает чаще на 55%, инсульт на 58%, а общие заболевания сердца увеличиваются на 32%.

Джейсон Нагата, ведущий автор исследования и доцент кафедры подростковой и молодежной медицины UCSF, отмечает, что чрезмерное использование смартфонов и экранов может отвлечь от реального мира, уменьшить физическую активность, нарушить сон и со временем привести к проблемам с сердцем.

Эксперты здравоохранения во всем мире настоятельно рекомендуют взрослым ограничить время, проводимое перед экранами дома и вне работы, до 2 часов в день. Они также советуют использовать свободное время для значимого взаимодействия с людьми, активного отдыха, творческих занятий и физических упражнений, тем самым сводя к минимуму потенциальные риски для здоровья.