«Долго лечила шрамы от укусов песчаных блох!» Новой участницей реалити «Звёзды в джунглях» стала Наталья Бочкарёва

Очередное, но на этот раз, последнее пополнение в реалити “Звёзды в джунглях» на ТНТ. Плести интриги, голодать и бороться из последних сил за денежный приз вместе с другими участниками уже в это воскресенье начнёт актриса Наталья Бочкарёва.

Она призналась, что для нее это первый опыт участия в подобном проекте, но он был для нее интересным, ведь здесь взаимоотношения с людьми строятся не по подготовленному заранее сценарию, а импровизационно. Также актриса хотела проверить себя, поэтому согласилась на участие в шоу.

— Я считаю, что лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть или услышать, поэтому мне хотелось самой испытать все эти реалии реалити — испытания, общение, коалиции, все, что происходит за пределами игры. На тот момент у меня были сомнения, понравится ли мне такое, но все же решила попробовать, проверить свои силы, поэтому смело отправилась на встречу всему неизвестному и незнакомому, — прокомментировала Наталья.

В целом ей понравилось жить в звёздном лагере, хотя были моменты, которые ее неприятно удивили.

— Первое, что меня удивило, так это то, что мы жили прямо на берегу моря, на диком пляже, можно сказать, но в море при этом купаться было нельзя, оно было очень неспокойное! Второе — это мои главные враги, которые напали на меня, как только я приехала — песчаные блохи. Это даже не тухлая рыба, с которой я столкнулась в первом испытании, а блохи! Я долго потом лечила шрамы на ногах от их укусов, — призналась актриса.

Также Наталья Бочкарёва призналась, что со всеми участниками у нее сложились хорошие отношения, и она даже обрела подруг на проекте.

— Я не видела по отношению к себе какую-то ненависть или неприятие какого-то игрока. Было много людей, которых я увидела на шоу впервые. Было приятно встретить там Славу Манучарова, мы с ним были знакомы. Уже там я познакомилась с Лерой, Аланой — мы с ней очень здорово подружились. Общаемся с ними до сих пор. Я рада, что благодаря проекту обрела подруг, — рассказала Наталья.

К чьей коалиции примкнёт Наталья Бочкарёва, смотрите в это воскресенье в 18.30 в новом выпуске “Звёзды в джунглях” на ТНТ