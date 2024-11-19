«Долго лечила шрамы от укусов песчаных блох!» Новой участницей реалити «Звёзды в джунглях» стала Наталья Бочкарёва

Очередное, но на этот раз, последнее пополнение в реалити “Звёзды в джунглях» на ТНТ. Плести интриги, голодать и бороться из последних сил за денежный приз вместе с другими участниками уже в это воскресенье начнёт актриса Наталья Бочкарёва.
Она призналась, что для нее это первый опыт участия в подобном проекте, но он был для нее интересным, ведь здесь взаимоотношения с людьми строятся не по подготовленному заранее сценарию, а импровизационно. Также актриса хотела проверить себя, поэтому согласилась на участие в шоу.
В целом ей понравилось жить в звёздном лагере, хотя были моменты, которые ее неприятно удивили.
Также Наталья Бочкарёва призналась, что со всеми участниками у нее сложились хорошие отношения, и она даже обрела подруг на проекте.
К чьей коалиции примкнёт Наталья Бочкарёва, смотрите в это воскресенье в 18.30 в новом выпуске “Звёзды в джунглях” на ТНТ