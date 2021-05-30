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Воскресенье, 30 мая, 2021
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Доктор Мясников связал чувство недосыпа со смертельной опасностью

Екатерина Приведенцева
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Чувство усталости после сна может быть симптомом слип-апноэ, заявил врач Александр Мясников в эфире Россия-1.

Медик отметил, что этот недуг приводит к тяжёлым заболеваниям и повышает риск смерти. Слип-апноэ выражается в следующем: ночью человек храпит, мышцы мягкого нёба расслаблены. Ткани его нёба западают в дыхательное горло. Затем человек на несколько секунд замирает и не дышит.

В первую очередь доктор советует обратиться к врачу-сомнологу, чтобы диагностировать синдром. Если врач подтвердит диагноз, потребуется срочное лечение.

Апноэ — остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких.

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