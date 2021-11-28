Доктор Мясников прокомментировал ситуацию со штаммом «Омикрон» в России

В воскресенье, 28 ноября, доктор Мясников разместил в телеграме пост посвящённый ситуацией со штаммом коронавируса «Омикрон».

Кто-то заявляет: «Омикрон» уже в России!

Кто-то опровергает: штамм «Омикрон» в России не обнаружен!

Бессмысленные разговоры в «пользу бедных»!

Почему? Да потому, что «Омикрон» к нам придёт с точностью до 100%. И скорее всего станет доминирующим штаммом конца зимы-вёсны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придёт! И есть у нас всего 2-3 месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны.

Надо не пупок надрывать в тщетной попытке предотвратить и не людей запугивать апокалипсическими сценариями, а тщательно продумать план действий.

Еще раз- у нас 2-3 месяца.

-У нас есть политическая воля завершить вакцинацию по первому кругу?

-У нас есть необходимое количество вакцин для полной ревакцинации всех уже вакцинированных?

-У нас готово амбулаторное звено (основная нагрузка будет именно на него)?

-Мы создали службу перевозки инфекционных больных (обычные машины без спецсигналы и врача- перегородка и кислородный баллон)? Или будем продолжать «палить» Скорые, лишая остальных экстренной помощи?!

-Мы спрогнозировали какой процент от волны в 50-60 тысяч инфицированных в день будет подлежать госпитализации? А если 80 тыс? (Во многих Европейских странах с мЕньшим, чем у нас населением такое волны уже бывали до всякого «Омикрона»).

-Мы ввели строго обязательную вакцинацию тремя начальными дозами для людей с иммунодефицитом- реальными «инкубаторами» новых штаммов.

-Мы таких больших вообще отслеживаем? (Напомню: «Омикрон» у таких пациентов и смутировал, как предполагают).

Кто предупреждён- тот вооружён, готовимся к очередной волне уже сейчас.