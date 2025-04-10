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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Экономика и бизнес

Доходы санаториев Рязанской области выросли на 59%

Алексей Самохин

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг популярных регионов страны для санаторно-курортного отдыха по итогам зимы. Рейтинг составлен на основании данных количества ночевок и доходов санаториев.

В санаториях Рязанской области отдыхающие совершили 33 тысяч ночевок в январе–феврале 2025 года. Рязанские санатории заработали более 10 млн рублей с начала года, на 59% больше, чем годом ранее.

Регион вошёл в в первую десятку в Центральной России по числу ночевок в санаториях прошедшей зимой.

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По словам члена Правления Национальной Курортной ассоциации Евгения Терентьева, в санаториях в лидерах отдыха зимой по всей стране были санатории Московской области, Ставрополья и Краснодарского края.

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