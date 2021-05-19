Дочь телеведущей Даны Борисовой нанесла себе увечья

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Во вторник, 18 мая, дочь известной телеведущей Даны Борисовой нанесла себе увечья. Происшествие случилось во время уроков в школе. Об этом сообщает Life со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, 13-летнюю девочку доставили в одну из детских психиатрических больниц столицы после того, как она нанесла себе увечья. Врачи посчитали, что это была попытка самоубийства. Однако Дана Борисова опровергла эту информацию.

Телеведущая рассказала врачам, что периодически у девочки случают панические атаки. Во время таких приступов она причиняет себе увечья.

В своем Instagram-аккаунте Дана Борисова выложила ряд видео из машины скорой помощи, подписав stories «Опять». Телеведущая также показала джинсы и белую футболку, на которой виднелись капли крови.

— Поля в очередной раз порезалась. На этот раз это произошло в школьном туалете после первого урока. С утра я ее проводила в школу. Она плохо спала. На этот раз вся одежда была в крови, — рассказала Дана Борисова.

Женщина также поведала, что ее дочь уже полтора месяца общается с психологами и психиатрами, которые уверяют, что это самоповреждающее поведение.