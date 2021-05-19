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Дочь Даны Борисовой могла себя порезать из-за проблем в семье

Елена Лобанова
Дана Борисова. Фото: @danaborisova_official
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Дочь телеведущей Даны Борисовой могла нанести себе увечья из-за проблем в семье. Об этом сообщает Life

По данным СМИ, семиклассница не хотела отвечать на вопросы полицейских в присутствии матери. Правоохранители попросили телеведущую выйти из комнаты.  Тогда 13-летняя девочка рассказала о причинах. 

По словам подростка, дома часто бывают друзья матери, которые распивают алкоголь. При этом девочка подчеркнула, что с телеведущей у них недоверительные отношения. 

Сама же Дана Борисова рассказала в своем Instagram, что сейчас находится в Санкт-Петербурге. По ее словам, это была важная съемка, которую нельзя перенести. 

— Только что я разговаривала с Полиной. своего телефона у нее нет, поэтому она звонила с регистратуры. В данный момент у нее меняется врач, а на следующей неделе на его смену придет третий и последний специалист, — рассказала Борисова. 

Телеведущая также опровергла информацию, написав, что у нее с марта 2018 года ни разу не было секса. 

Напомним, ранее стало известно, что дочь телеведущей порезала себя прямо в школе. После Дана Борисова рассказала о произошедшем и показала окровавленные вещи дочери.

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