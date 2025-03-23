Мытье машины в неположенных местах может обернуться штрафом, рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.

Автовладельцы тщательно следят за внешним видом своих транспортных средств и стараются поддерживать их в чистоте. К тому же за нечитаемые из-за грязи номера можно получить штраф. Но мыть машину разрешено не везде, хотя многие об этом забывают.

«Мытье автомобиля требует соблюдения действующего законодательства — как федеральных нормативных актов, так и региональных правовых норм. В частности, нельзя нарушать земельное и природоохранное законодательство или причинять вред окружающей среде. Следует строго придерживаться экологических и санитарно-гигиенических норм и правил,» — поясняет юрист.

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Федеральное законодательство запрещает мыть транспортные средства у водоемов и в лесах. В разных регионах перечень запрещенных мест может быть еще шире.

Например, согласно части 1 статьи 8 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, за мойку автомобиля вне специально отведенных мест грозит предупреждение или штраф от 1 000 до 3 000 рублей. В Московской области аналогичное нарушение обойдется уже в 3 000–5 000 рублей, отметил Тишаков.

Мытье машины во дворах и на дачных участках также запрещено — за это тоже могут оштрафовать. Размер санкций варьируется: от 100 рублей за нарушение санитарных и гигиенических норм (ст. 6.3 КоАП РФ) до 0,5–1% от кадастровой стоимости участка по ст. 8.8 КоАП РФ (нецелевое использование земли). При этом минимальный штраф в последнем случае составляет 10 000 рублей.