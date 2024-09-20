Пятница, 20 сентября, 2024

Доцент РУДН за деньги оформлял иностранцам отцовство над российскими детьми — РЕН

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от wirestock на Freepik

Старший преподаватель РУДН Экпободо Оввигхо Раймонд за деньги помогал иностранцам, прибывающим в Россию, оформлять отцовство над российскими детьми, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, это делалось для того, чтобы мигранты могли на законных основаниях находиться в России или использовать страну как транзит для поездок в ЕС.

За свои услуги Экпободо брал от 60 до 150 тысяч рублей с человека. Помимо этого, он и его сообщники подбирали «жён» среди гражданок РФ для заключения фиктивных браков. Стоимость этих услуг была аналогичной.

Все необходимые документы оформлялись в миграционном центре «Сахарово» благодаря связям организатора группы.

Экпободо был задержан 21 августа, на следующий день арестованы пятеро его сообщников.

Следствие установило, что организатором преступной группы является гражданин России. Против него возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации граждан РФ и иностранцев.

За три года деятельности группировка заработала более 60 млн рублей на оказании этих услуг.

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