Доброволец, участвующий в поисках Елены Логуновой, рассказал о тайном месте

Стас Коровин, занимающийся поисками пропавшей в Рязани Елены Логуновой, рассказал о своей находке. Этому был посвящён стрим на канале Правдорубова.

Мужчина занимался поиском рязанки с первых дней. Сначала в составе ПСО “ЛизаАлерт”, затем самостоятельно.

Коровин подтвердил, что в предполагаемый день исчезновения Елена не попала ни на одну камеру видеонаблюдения. Вокруг дома добровольцы проверили все места, куда было возможно попасть.

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Стас предположил, что Логунова может быть живой, её держат на охраняемой территории. По его словам, там находится незаконная врезка в бензопровод. Место охраняется собаками, установлены камеры, есть даже группа быстрого реагирования.

Коровин сообщил, что ездил туда по просьбе экстрасенса, с которой после этого не может связаться.

Место находится в Рязани, недалеко от дома пропавшей женщины. Рязанец сообщил о нём детективу Шумякиной, сам в правоохранительные органы не обращался.