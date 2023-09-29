Добровольцы рассказали о поисках пропавшего в Рязани мальчика

Добровольцы МСО РязГМУ «Salus» рассказали, как прошли поиски 11-летнего мальчика в Рязани.

«Вечером 28 сентября поступила заявка — пропал ребенок. Добровольцы МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева оперативно собрались и выдвинулись к штабу. Работу вели совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» и полицией. За эту ночь было выполнено множество задач, каждый из присутствующих понимал, насколько это ответственно — найти и спасти мальчика, бродящего по городу в такую холодную осеннюю ночь. К счастью, уже под утро прозвучали заветные слова: «Найден. Жив.» О местонахождении пропавшего сообщили прохожие», — написал отряд в группе ВКонтакте.

Напомним, 28 сентября в Рязани пропал 11-летний Михаил Чадаев. 29 сентября он был найден живым.