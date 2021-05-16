До +29 градусов ожидается в Смоленской области 17 мая

- Advertisement -

В понедельник, 17 мая, в Смоленской области ожидается до +29 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый рабочий день смолян ждет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах — гроза.

— Температура воздуха по области ночью ожидается +7…+12 градусов, а днем +24…+29 градусов. В Смоленске же ночью будет +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов, — говорится в сообщении.

При этом смолян ждет восточный ветер, скоростью 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днем. Во время грозы порывы могут достигать 14 м/с.

Атмосферное давление 737 мм ртутного столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.