До +29 градусов ожидается в Смоленской области 17 мая

В понедельник, 17 мая, в Смоленской области ожидается до +29 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый рабочий день смолян ждет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах — гроза.
При этом смолян ждет восточный ветер, скоростью 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днем. Во время грозы порывы могут достигать 14 м/с.
Атмосферное давление 737 мм ртутного столба, ночью существенно меняться не будет, днем будет падать.