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Пятница, 5 мая, 2023

До 1 сентября 15 детских садов объединят в Рязани

В Рязани планируют объединить ещё 15 детских садов в рамках из реорганизации. Дошкольные учреждения объединят до 1 сентября, их список опубликовала горадминистрация.

Под объединение попадают до 1 августа:

детсады №104 и №89;

детсады №13 и №101;

детсады №76 и №9;

детсады №20 (центр развития ребёнка), №32 и №55;

детсады №17 и №141;

детсады №120 и №126,

детсады №59 и №1.

До 1 сентября детский сад №73 реорганизуется в форме присоединения к нему детского сада №160 – уточнили в мэрии.

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