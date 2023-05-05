До 1 сентября 15 детских садов объединят в Рязани

В Рязани планируют объединить ещё 15 детских садов в рамках из реорганизации. Дошкольные учреждения объединят до 1 сентября, их список опубликовала горадминистрация.

Под объединение попадают до 1 августа:

детсады №104 и №89;

детсады №13 и №101;

детсады №76 и №9;

детсады №20 (центр развития ребёнка), №32 и №55;

детсады №17 и №141;

детсады №120 и №126,

детсады №59 и №1.

До 1 сентября детский сад №73 реорганизуется в форме присоединения к нему детского сада №160 – уточнили в мэрии.