До 1 сентября 15 детских садов объединят в Рязани

В Рязани планируют объединить ещё 15 детских садов в рамках из реорганизации. Дошкольные учреждения объединят до 1 сентября, их список опубликовала горадминистрация.
Под объединение попадают до 1 августа:
детсады №104 и №89;
детсады №13 и №101;
детсады №76 и №9;
детсады №20 (центр развития ребёнка), №32 и №55;
детсады №17 и №141;
детсады №120 и №126,
детсады №59 и №1.
До 1 сентября детский сад №73 реорганизуется в форме присоединения к нему детского сада №160 – уточнили в мэрии.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram