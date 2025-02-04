Дмитрию Алексеевичу Черничкину вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Член Совета Федерации РФ Игорь Мурог и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова навестили ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Рязани Дмитрия Алексеевича Черничкина и вручили ему медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

– Дмитрий Алексеевич – это один из примеров русского духа и характера, мужества и стойкости советского солдата, – сказала Татьяна Панфилова. – Мы искренне благодарны нашим ветеранам за ратные подвиги и самоотверженный труд на благо нашей Родины. Крепкого Вам здоровья, бодрости духа и внимания близких людей.

Дмитрий Алексеевич Черничкин ушёл на фронт добровольцем в 17 лет. Он воевал рядовым в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Принимал участие в битве за Берлин. После демобилизации вернулся в Рязанскую область. В 1963 году Дмитрий Алексеевич был назначен на должность заместителя председателя колхоза «Путь к коммунизму» в Скопинском районе, а в 1966 году возглавил его. Вырастил и воспитал троих сыновей. С 2001 года после переезда в Рязань Дмитрий Алексеевич принимает активное участие в ветеранском движении. Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Украины». За большую работу по патриотическому воспитанию молодежи Дмитрий Алексеевич награжден Почетной грамотой Министра обороны РФ, знаком губернатора Рязанской области «За усердие». Имеет медаль «За трудовое отличие». Решением Рязанской городской Думы в июле 2017 года Дмитрию Черничкину присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани».

2 сентября 2024 года Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ об учреждении юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага. Медаль будет вручена фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.